«Новозеландский Брейвик» призывал к убийству Эрдогана и Меркель

По словам новозеландского премьера, «события в Крайстчерче — беспрецедентный акт жестокости», в результате которого погибли 40 человек. «Многие из пострадавших — члены иммигрантских общин. Новая Зеландия — их дом, они — это мы», — добавила Ардерн.

В истории Новой Зеландии произошел «один из самых мрачных дней». Так премьер-министр страны Джасинда Ардерн прокомментировала стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч.

Как пишет издание «Коммерсант», примерно в 13:45 по местному времени, сразу после традиционной пятничной молитвы, в мечети вошли вооруженные люди, заблокировали входные двери и открыли огонь. В зданиях в тот момент, по предварительной информации, находились около 200 и 300 человек соответственно.

Очевидцы сообщили, что один из нападавших, примерно 30–40 лет, был одет в униформу, имел при себе много боеприпасов.

Полиция обезвредила взрывные устройства, которые обнаружила в автомобиле неподалеку от мечети Крайстчерча, а также заявила о задержании четырех человек — трех мужчин и одной женщины.

Одного из задержанных сразу стали сравнивать с Андерсом Брейвиком — норвежским неонацистом, который организовал в 2011 году взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии, в результате чего погибли 77 человек и 151 получил ранения.