«Новозеландский Брейвик» призывал к убийству Эрдогана и Меркель
В истории Новой Зеландии произошел «один из самых мрачных дней». Так премьер-министр страны Джасинда Ардерн прокомментировала стрельбу в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид города Крайстчерч.
По словам новозеландского премьера, «события в Крайстчерче — беспрецедентный акт жестокости», в результате которого погибли 40 человек. «Многие из пострадавших — члены иммигрантских общин. Новая Зеландия — их дом, они — это мы», — добавила Ардерн.
Как пишет издание «Коммерсант», примерно в 13:45 по местному времени, сразу после традиционной пятничной молитвы, в мечети вошли вооруженные люди, заблокировали входные двери и открыли огонь. В зданиях в тот момент, по предварительной информации, находились около 200 и 300 человек соответственно.
Очевидцы сообщили, что один из нападавших, примерно 30–40 лет, был одет в униформу, имел при себе много боеприпасов.
Полиция обезвредила взрывные устройства, которые обнаружила в автомобиле неподалеку от мечети Крайстчерча, а также заявила о задержании четырех человек — трех мужчин и одной женщины.
Одного из задержанных сразу стали сравнивать с Андерсом Брейвиком — норвежским неонацистом, который организовал в 2011 году взрыв в центре Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии, в результате чего погибли 77 человек и 151 получил ранения.
«Стрелок из Крайстчерча» — 28-летний Брентон Таррант — накануне теракта опубликовал в Twitter 37-страничный манифест, в котором, в частности, содержатся призывы к убийству канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мэра Лондона Садика Хана. Там же содержатся рассуждения о вреде массовой иммиграции и низком уровне рождаемости среди европейцев.
В своем манифесте Таррант и анонсировал нападение на мечеть, назвав его террористическим актом. На странице в Twitter он не раз хвалебно высказывался в отношении терактов против мусульман, призывая не забывать деяния нападавших.
Про себя Таррант говорит, что он «просто обычный белый человек, 28 лет. Родился в Австралии в семье рабочего класса, семье с низким доходом. Мои родители шотландского, ирландского и английского происхождения. У меня было обычное детство, без особых проблем. У меня было мало интереса к образованию во время учебы, я едва успевал учиться».