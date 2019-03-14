Минздрав организовал медобследование ученых-математиков

В составе группы врачей были лоринголог, кардиолог, невропатолог, терапевт и другие специалисты. В одном из кабинетов института установили аппарат УЗИ, а рядом оборудовала лаборатория для анализов крови. Ирада Мирзазаде отмечает, что сотрудники института в основном люди преклонного возраста, одному ученому уже 90 лет. В связи с этим, почти у всех повышенное артериальное давления, и прибывшие врачи в первую очередь занялись этим недугом.

Почти каждый обследуемый жаловался на высокое артериальное давление. Терапевт, осмотрев этих людей, отправлял их к кардиологу и невропатологу. Несколько молодых сотрудников тем временем пожаловались на боли в сердце. После обследования некоторым из них было рекомендовано обратиться к специалистам по неврологическим заболеваниям.