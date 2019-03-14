Минздрав организовал медобследование ученых-математиков
Министерство здравоохранения по обращению профсоюзной организации Института математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана 13 марта организовало в научном учреждении медицинский осмотр сотрудников.
Руководитель профсоюзной организации института Ирада Мирзазаде сообщила haqqin.az, что врачи Бакинской станции скорой и неотложной помощи, поликлиник №№16 и 19 провели медицинский осмотр 227 сотрудников института.
В составе группы врачей были лоринголог, кардиолог, невропатолог, терапевт и другие специалисты. В одном из кабинетов института установили аппарат УЗИ, а рядом оборудовала лаборатория для анализов крови. Ирада Мирзазаде отмечает, что сотрудники института в основном люди преклонного возраста, одному ученому уже 90 лет. В связи с этим, почти у всех повышенное артериальное давления, и прибывшие врачи в первую очередь занялись этим недугом.
Почти каждый обследуемый жаловался на высокое артериальное давление. Терапевт, осмотрев этих людей, отправлял их к кардиологу и невропатологу. Несколько молодых сотрудников тем временем пожаловались на боли в сердце. После обследования некоторым из них было рекомендовано обратиться к специалистам по неврологическим заболеваниям.
Были и жалобы на частые головные боли. Страдающим ими было рекомендовано пройти дополнительное обследование.
А вот лоринголог Гюнай Сулейманова ни у кого особых отклонений не обнаружила. «Из всех обследованных только у 61-летнего профессора было обнаружено нарушение обоняния. Пациенту было назначено соответствующее лечение», - сообщила специалист.
Врачи Бакинской станции скорой и неотложной помощи взяли у всех сотрудников института кровь на анализ, а также обследовали их на наличие болезней почек и печени, сахарного диабета.