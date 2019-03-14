Центральный банк Азербайджана принял решение о снижении учетной ставки c 9,25 процента до девяти процентов. Об этом говорится в сообщении Центробанка.

Верхний предел процентного коридора снижен с 11,25 до 11 процентов, нижний предел процентного коридора – с 7,25 до семи процентов.

«В текущих макроэкономических условиях снижение учетной ставки объясняется тем, что реальные процентные ставки остаются в позитивной зоне, что служит нейтрализации внешних и внутренних инфляционных рисков», - отмечается в сообщении.

Следующее заседание ЦБА, на котором будет рассмотрен вопрос учетной ставки, состоится 26 апреля, говорится в сообщении.

Это второе снижение учетной ставки ЦБА в 2019 году. 1 февраля Центробанк снизил учетную ставку с 9,75% до 9,25%.