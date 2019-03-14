На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку завершились женские квалификационные соревнования.

Представительница Азербайджана Марина Некрасова вышла в финал в упражнениях на бревне. Она заняла 6-е место с показателем 12,566 балла. Финал состоится 17 марта.

Напомним, что вчера Некрасова вышла в финал в опорном прыжке, который пройдет 16 марта.

В вольных упражнениях Марина стала 14-й.

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Также азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выступила на бревне и заработала 12,566 балла. Пока она занимает 4-е место в этом виде программы.

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В Баку продолжаются соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике.