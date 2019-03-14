Азербайджанская гимнастка в необычном купальнике на Кубке мира в Баку фото, видео; обновлено 15:30
На Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку завершились женские квалификационные соревнования.
Представительница Азербайджана Марина Некрасова вышла в финал в упражнениях на бревне. Она заняла 6-е место с показателем 12,566 балла. Финал состоится 17 марта.
Напомним, что вчера Некрасова вышла в финал в опорном прыжке, который пройдет 16 марта.
В вольных упражнениях Марина стала 14-й.
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Также азербайджанская гимнастка Марина Некрасова выступила на бревне и заработала 12,566 балла. Пока она занимает 4-е место в этом виде программы.
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В Баку продолжаются соревнования Кубка мира по спортивной гимнастике.
Сегодня проходит квалификация в опорном прыжке, на коне и перекладине у мужчин, а также в вольных упражнениях и на бревне у женщин.
В женских вольных упражнениях с большим нетерпением ожидалось выступление азербайджанской гимнастки Марины Некрасовой. Как уже анонсировал haqqin.az, она стала первой гимнасткой в мире, которая надела так называемый закрытый купальник, в котором не оголены ноги.
Марина выступила под мелодию песни "Сары гялин". Она получила от судей 12,366 балла. Хочется верить, что ей удастся выйти в финал, который состоится 17 марта.