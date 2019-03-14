Очередной матч футбольной команды «Трактор Сази» из Тебриза запомнился масштабной акцией проживающих в этом городе азербайджанцев.

Накануне «Трактор Сази» играл с футбольным клубом из Мешхеда «Падиде». Встреча завершилась в пользу азербайджанской команды, благодаря чему она вырвалась на первое место турнирной таблицы.

Несмотря на плохие погодные условия, на стадион Тебриза пришли более 30 тысяч человек.

В ходе всего матча азербайджанские болельщики скандировали лозунг «Карабах – наш и будет нашим».

Напомним, волна недовольства среди азербайджанского населения Ирана прокатилась после визита в Тегеран премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Во время встречи Пашиняна с представителями армянской диаспоры был поднят плакат «Карабах - это Армения».