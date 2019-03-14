Победитель Лиги чемпионов приехал в Баку, чтобы подписать контракт с азербайджанским клубом
Знаменитый ганский футболист Майкл Эссьен вновь прибыл в Баку. Сообщается, что сегодня он посетит матч чемпионата Азербайджана между «Сабаилом» и «Карабахом».
Ранее футбольный клуб «Сабаил» объявил о том, что ведет с Эссьеном переговоры о подписании контракта. Судя по тому, что ганец прибыл в Баку, переговоры близятся к завершению, и можно ожидать, что победитель Лиги чемпионов в составе английского «Челси» заключит соглашение с молодым азербайджанским клубом, занимающим на данный момент 3-е место в национальном чемпионате.
Майкл Эссьен за свою карьеру выступал во французских «Бастии» и «Лионе», затем перешел в «Челси», где добился самых громких успехов. Также он играл за мадридский «Реал», итальянский «Милан», греческий «Панатинаикос» и индонезийский «Персиб Бандунг».
В «Лионе» он дважды становился чемпионом Франции. С «Челси» он также дважды выиграл национальный чемпионат. Помимо этого, в 2008 году сыграл в финале Лиги чемпионов, а в 2012-м вместе с лондонцами выиграл титул сильнейшего клуба Европы.
В составе сборной Ганы Эссьен выступал на чемпионатах мира 2006 и 2014 годов.
Совсем недавно Майкл Эссьен приезжал в Азербайджан для участия в матче футбольных звезд, которые завершили карьеру. Игра проводилась в рамках мероприятий, посвященных проведению финала Лиги Европы в Баку. Однако, как выясняется сейчас, статус ветерана не помешал знаменитому ганцу вести переговоры о возобновлении карьеры.