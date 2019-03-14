Ильхам Алиев отправляет сотрудников своей Администрации в народ
По поручению президента Ильхама Алиева ответственные сотрудники Администрации президента проводят приемы граждан в регионах страны. Прием граждан проведен уже в 22-х районах. И как стало известно haqqin.az, этот процесс носит системный и продолжительный характер.
К примеру, накануне ответственные сотрудники Администрации президента провели прием граждан в Мингячевире. По сообщениям СМИ, на приеме участвовали 75 граждан. Проблемы граждан выслушали сотрудники общественно-политического, юридического отделов и отдела по территориальному управлению. Для решения поднятых вопросов на месте были отданы поручения соответствующим структурам.
Обращения жалобщиков в основном касались проблемных кредитов, трудоустройства, обеспечения жильем инвалидов карабахской войны, а также коммунальной сферы.
В тот же день ответственные сотрудники Администрации президента провели прием граждан в Ясамальском районе Баку. Часть поднятых на этой встрече вопросов была решена на месте, а также даны поручения по оперативному разбирательству остальных обращений.
В соответствии с графиком приема граждан, накануне сотрудники Администрации президента провели встречи с гражданами в Агдамском, Агдашском, Билясуварском, Гаджигабульском, Кюрдамирском, Газахском, Габалинском и Губинском районах. 15 марта состоятся аналогичные встречи в Бинагадинском районе Баку, а также в Евлахском, Агстафинском, Бардинском, Джалилабадском, Гёйчайском, Хачмазском, Нефтчалинском, Огузском и Уджарском районах.
Отметим, что в Азербайджане практика проведения чиновниками приема на местах существует на протяжении многих лет. На основании указания президента Ильхама Алиева министры, главы государственных комитетов время от времени проводили прием граждан в различных районах. Сейчас же внедряется новый формат рассмотрения жалоб граждан.
Ильхам Алиев не стал довольствоваться только приемами министров и председателей комитетов, он стал отправлять на встречи с гражданами ответственных работников своей администрации с тем, чтобы они устанавливали непосредственный контакт с жалобщиками.
Этот новый формат создал возможность для того, чтобы ответственные работники Администрации президента могли получать информацию о беспокоящих людей актуальных вопросах непосредственно на местах, изучать имеющиеся проблемы и решать их на местах, если это возможно. А если нет, то оперативно докладывать о ситуации главе администрации президента и самому президенту.
Известно, что до сих пор граждане порой были бессильны добиваться разрешения своих проблем на местах, и обращались в высшие инстанции, в том числе и в Администрацию президента. Этот волокитный бюрократический процесс, в который были вовлечены главы районов и даже рядовые чиновники, затруднял оперативное вмешательство центральных органов для своевременного решения проблем.
Сейчас же президент, отправляя сотрудников своей администрации в командировки на места, где они входят в непосредственный контакт с гражданами и рассматривают их жалобы и обращения, создал более эффективный механизм. Эта процедура позволяет решить более широкий спектр проблем, которые поднимает население. Также новая система деятельности позволяет на местах проводить анализ системных проблем.
Хорошо известно, что и сам Ильхам Алиев часто использует практику непосредственного общения с гражданами. Президент время от времени совершает визиты в регионы, в ходе которых встречается с местными жителями и получает из первых рук информацию о насущных проблемах. И на основании этой горячей информации принимается решение об осуществлении в этих регионах наиболее насущных социальных, инфраструктурных и экономических проектов. Недавно будучи в Агдаше, глава государства лично принимал у местных жителей письма и жалобы. Президент заверил своих избирателей: каждая жалоба будет рассмотрена, и все вопросы, поднятые проблемы найдут свое решение…