Эрдоган о расстреле мусульман в Новой Зеландии
Пропаганда исламофобии привела к массовым убийствам в Новой Зеландии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган отметил, что исламофобия является раком нашего времени.
«Я осуждаю теракт, совершенный в мечетях в Новой Зеландии» - сказал Эрдоган.
Отметим, что в пятницу минимум в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба. По последним данным, 49 человек погибли, двадцать ранены. Были задержаны четверо подозреваемых в причастности к нападению.