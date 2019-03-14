Синоптики о погоде на завтра
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром и вечером местами туман, ветер северо-восточный, восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне вечером составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-56%.
В регионах Азербайджана завтра также преимущественно без осадков, однако с полудня в некоторых западных районах ожидаются дожди, в горных районах – снег. Утром и вечером местами туман, ветер восточный.
Температура воздуха ночью составит 4-8, днем 16-21 градус тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-10 градусов тепла.