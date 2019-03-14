AzerGold продолжает оптимизационные работы

ЗАО AzerGold продолжает оптимизацию операционных работ. В рамках проделанных в этом направлении работ с Дашкесанской подстанции мощностью в 110/35/6 киловольт на Човдарский участок по переработке руды проведена линия электропередач мощностью в 35 киловольт.

Общая протяженность новой линии, состоящей из 71 опоры, составляет 8,9 километра. Номинальная мощность используемого в воздушной линии провода AS 120 мм² достигает 390 амперов.

Наравне с сокращением расходов электроснабжения на Човдарском предприятии на 50% проведенная линия также полностью удовлетворит спрос на электроэнергию, который возрастет в ходе подземной (сульфидной) стадии эксплуатации месторождения Човдар. Генераторы, используемые для электроснабжения до проведения постоянной линии, будут играть роль резервного источника электроенергии.

Следует отметить, что ЗАО AzerGold регулярно предпринимает меры в направлении оптимизации всех сфер деятельности. В результате осуществленных в прошлом году оптимизационных работ на Човдарском предприятии часовая производственная мощность участка по дроблению и измельчению руд была повышена со 100-150 тонн до 200-250 тонн. В то же время благодаря применению современных технологий и оптимизационным мерам использование химических реагентов снизилось на 20-30%, в то время как добыча золота по сравнению с 2017 годом увеличилась на 33%.