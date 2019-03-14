Глава ИСЕСКО на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза Османа аль-Тувейджри, сообщает АзерТАдж.

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