Ведущий специалист «Газпрома» выпал из окна 30-го этажа

В Москве из окна 30-го этажа здания «Газпрома» выпал ведущий специалист компании Владимир Остроухов, пишет издание argumenti.ru.

Отмечается, что мужчина пришел сегодня утром на работу, выпил кофе, а затем выпал из окна.

По словам коллег погибшего, ничего необычного в поведении сотрудника они не заметили.

Тело мужчины нашли под окнами здания. Предсмертной записки в офисе обнаружено не было.

Отмечается, что обстоятельства смерти ведущего специалиста «Газпрома» расследуют правоохранительные органы.