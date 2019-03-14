Сообщник Эльдара Махмудова вышел на свободу

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, Видади Зейналов был освобожден из зала суда.

Напомним, что бывший глава аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов приговорен к 13 годам тюрьмы. Позже его наказание было смягчено. Он был признан виновным в коррупции и служебном подлоге.

В ходе следствия Видади Зейналов подтвердил, что в течение 3-х лет ежемесячно передавал генералам МНБ С.Гурбанову и Т.Гулиеву 100 тысяч долларов. Высокопоставленные чиновники Минсвязи и бывшее руководство МНБ были обвинены по ряду тяжких преступлений.