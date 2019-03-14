Первый блокчейн-хакатон в Азербайджане от Bakcell и INNOLAND
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND, а также платформой Waves Platform провели первый в стране хакатон на тему «Интеграция блокчейн-технологий».
Первый в Азербайджане хакатон, посвященный блокчейнам, позволил местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии и научиться использовать ее в проектах.
В ходе конкурса участникам нужно было выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов.
В хакатоне приняли участие 13 человек, отобранных из 52-х кандидатов и поделенных на четыре команды. По итогам конкурса победителями стали команды MadBots и Office Guys, которым удалось решить все поставленные задачи.
Призовой фонд (500 токенов Waves) был разделен между командами-победителями, которые также получили возможность подать заявку для получения гранта от Waves.
По завершении основной части мероприятия операционный директор Waves Platform Дмитрий Сухамеров поделился своими советами и опытом с участниками, пообещав, что победившим командам, если они продолжат свою успешную деятельность, будет предоставлена техническая и маркетинговая поддержка.
Напомним, недавно компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.
Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.