Первый блокчейн-хакатон в Азербайджане от Bakcell и INNOLAND

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND, а также платформой Waves Platform провели первый в стране хакатон на тему «Интеграция блокчейн-технологий».

Первый в Азербайджане хакатон, посвященный блокчейнам, позволил местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии и научиться использовать ее в проектах.

В ходе конкурса участникам нужно было выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов.

В хакатоне приняли участие 13 человек, отобранных из 52-х кандидатов и поделенных на четыре команды. По итогам конкурса победителями стали команды MadBots и Office Guys, которым удалось решить все поставленные задачи.