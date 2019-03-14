Жеребьевка Лиги чемпионов: «Барса» против «МЮ» и другие пары

Отдел спорта

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в четвертьфинал вышли четыре английских клуба - «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», - а также голландский «Аякс», португальский «Порту», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».

В итоге «слепой» жребий распорядился так:

1/4 финала

1)«Аякс» - «Ювентус»

2) «Ливерпуль» - «Порту»

3) «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»

4) «Барселона» - «Манчестер Юнайтед».

Четвертьфинальные матчи состоятся 9/10 и 16/17 апреля.

В полуфиналах встретятся:

1)победитель пары 3 – победитель пары 1

2) победитель пары 4 – победитель пары 2.

Полуфинальные игры пройдут 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая.

Номинальным хозяином финала, который состоится в Мадриде 1 июня, будет победитель первой полуфинальной пары.

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