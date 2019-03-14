Жеребьевка Лиги чемпионов: «Барса» против «МЮ» и другие пары
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов.
Напомним, что в четвертьфинал вышли четыре английских клуба - «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», - а также голландский «Аякс», португальский «Порту», итальянский «Ювентус» и испанская «Барселона».
В итоге «слепой» жребий распорядился так:
1/4 финала
1)«Аякс» - «Ювентус»
2) «Ливерпуль» - «Порту»
3) «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити»
4) «Барселона» - «Манчестер Юнайтед».
Четвертьфинальные матчи состоятся 9/10 и 16/17 апреля.
В полуфиналах встретятся:
1)победитель пары 3 – победитель пары 1
2) победитель пары 4 – победитель пары 2.
Полуфинальные игры пройдут 30 апреля и 1 мая, а также 7 и 8 мая.
Номинальным хозяином финала, который состоится в Мадриде 1 июня, будет победитель первой полуфинальной пары.