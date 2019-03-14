МИД РФ о возможности встречи в Москве Мамедъярова и Мнацаканяна

"Когда стороны обращаются к российской стороне за возможностью предоставить площадку или какую-то посредническую роль, Москва с уважением рассматривает данные просьбы». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вопрос корреспондента «Москва – Баку» относительно готовности России предоставить площадку для переговоров глав МИД Азербайджана и Армении на полях Совета министров иностранных дел СНГ 5 апреля в Москве в случае готовности сторон к таким переговорам.

«Давайте не будем забегать вперед, учитывая деликатность и остроту этого вопроса и в том числе, к cожалению, некорректную подачу этого в СМИ. Даже не конкретно и не применительно к данному вопросу, а говоря глобально, когда стороны обращаются к российской стороне за возможностью предоставить площадку или какую-то посредническую роль, да, Москва с уважением рассматривает данные просьбы», - заявила спикер МИД РФ.