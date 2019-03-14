Россия обратилась к азербайджанцам: Если вас не впускают в Армению, сообщайте нам!

Москва до сих пор не получила ответа от Баку на заявления МИД России о россиянах с армянскими корнями. Как сообщает «Спутник Армения», об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на традиционном брифинге для журналистов.

Напомним, что Министерство иностранных дел России 12 марта обратилось к россиянам, "имеющим косвенные или прямые признаки принадлежности к армянской национальности" тщательно взвешивать риски при планировании поездки в Азербайджан.

"Что касается консультаций, то российской стороной неоднократно доводилось до азербайджанских коллег беспокойство относительно сложившейся ситуации. К сожалению, ответа не поступило", - отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД России, официальных ответов из Баку пока не поступало, однако есть неофициальные реакции в Азербайджане.

"Я видела в прессе комментарии и интервью о том, что якобы аналогичные проблемы есть и у российских граждан, которые имеют корни, связанные с Азербайджаном. Я лично читала интервью одного из известных людей (имеется ввиду интервью Ровшана Аскерова – ред.) и была крайне удивлена. Если есть такие факты - кстати, в этом интервью был упрек, почему МИД России этими случаями не заинтересовался, так вот если такие случаи есть - нам о них неизвестно. У нас просьба, уведомлять нас о подобных случаях. Мы реагируем вне зависимости от региона или страны. Мы реагируем на конкретные случаи", - отметила Захарова.