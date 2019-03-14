Поддержка от Expressbank детям с талассемией

Акция, которая прошла в Центре развития Express по инициативе Федерации талассемии Азербайджана и Ассоциации доноров крови, была организована с целью оказания добровольной и бескорыстной помощи детям, страдающим от болезни крови.

На акции 40 сотрудников Expressbank добровольно сдали кровь.

Следует отметить, что с 2005 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева действует программа “Во имя жизни без талассемии”. В настоящее время в Азербайджане свыше 2 000 человек подвержены талассемии и другим наследственным заболеваниям крови, жизнь которых зависит от акций по сдаче крови.

Expressbank, который уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, постоянно держит на повестке дня организацию и поддержку тех или иных благотворительных мероприятий.

Напомним, сеть обслуживания Expressbank состоит из 15 филиалов. Девять из них находятся в Баку и Сумгаите, шесть - в Гяндже, Мингячевире, Барде, Гусаре, Хачмазе и Ширване. Банк располагает более 70 банкоматами, более 5 000 POS терминалами и около 700 платежных терминалов ExpressPay по стране.