Объявлено имя первой звезды, которая выступит на «Формуле-1» в Баку

27 апреля в рамках «Формулы-1» в Баку состоится концерт обладателя премий Грэмми и Оскара Сэма Смита. Концерт поп-звезды в живом исполнении состоится на арене Baku Crystal Hall.

Сэм Смит стал популярным после выхода в 2012 году хита Latch, ставшего плодом совместного труда с дуэтом Disclosure. Затем певец работал с популярным исполнителем Naughty Boy и выпустил очередной хит – LaLaLa, за который в 2014 году получил награду BRITS Critics 'Choice, а также возглавил музыкальный чарт BBC Sound Poll.

С тех пор он доказал, что является одним из крупнейших британских исполнителей современности, и по сегодняшний день его песни семь раз возглавляли музыкальные хит-парады Великобритании, включая Writing’s On The Wall – первый сингл на тему Джеймс Бонда, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.

В тот же год музыкант получает четыре премии Грэмми, две награды BRITs, а также становится обладателем американских Оскара и Золотого глобуса за сингл Writing on the Wall в номинации «Лучшая песня к фильму».