Вероятный финал в Баку: «Челси» - «Арсенал» Жеребьевка Лиги Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы.
Борьбу за путевку в финал, который состоится 29 мая в Баку, поведут: «Челси» (Англия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) и «Бенфика» (Португалия).
Результаты жеребьевки:
1/4 финала
1) «Наполи» - «Арсенал»
2) «Вильярреал» - «Валенсия»
3) «Бенфика» - «Айнтрахт»
4) «Славия» - «Челси».
Четвертьфинальные матчи состоятся 11 и 18 апреля.
В полуфиналах, которые пройдут 2 и 9 мая, сыграют:
1) победитель пары 1 – победитель пары 2
2) победитель пары 3 – победитель пары 4
Номинальным хозяином финала станет победитель второй полуфинальной пары.
Таким образом, согласно сетке, в финале в Баку могут сыграть два английских клуба – «Арсенал» и «Челси». Они являются главными претенденатми на участие в решающем матче.