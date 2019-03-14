Вероятный финал в Баку: «Челси» - «Арсенал» Жеребьевка Лиги Европы

Отдел спорта

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги Европы.

Борьбу за путевку в финал, который состоится 29 мая в Баку, поведут: «Челси» (Англия), «Наполи» (Италия), «Валенсия» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) и «Бенфика» (Португалия).

Результаты жеребьевки:

1/4 финала

1) «Наполи» - «Арсенал»

2) «Вильярреал» - «Валенсия»

3) «Бенфика» - «Айнтрахт»

4) «Славия» - «Челси».

Четвертьфинальные матчи состоятся 11 и 18 апреля.

В полуфиналах, которые пройдут 2 и 9 мая, сыграют:

1) победитель пары 1 – победитель пары 2

2) победитель пары 3 – победитель пары 4

Номинальным хозяином финала станет победитель второй полуфинальной пары.

Таким образом, согласно сетке, в финале в Баку могут сыграть два английских клуба – «Арсенал» и «Челси». Они являются главными претенденатми на участие в решающем матче.

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