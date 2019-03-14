Очередной дипломатический скандал между Беларусью и Россией

Утром 15 марта на сайте белорусского МИД появился ответ пресс-секретаря министерства иностранных дел Беларуси Анатолия Глаза на вопрос российского информационного агентства РИА Новости относительно данных послом России в Беларуси Михаилом Бабичем оценок развития белорусско-российских отношений. Представитель Минска назвал посла России «счетоводом, либо подающим надежды бухгалтером» и посоветовал ему «вникнуть в специфику страны и проявить немного уважения», пишет «Лента.ру».

В опубликованном 13 марта интервью посол Михаил Бабич дал оценку развитию российско-белорусской интеграции в рамках Союзного государства. Он подробно, с перечислением различных показателей затронул тему диверсификации экспорта белорусских товаров и указал, что белорусская экономика серьезно зарабатывает на перепродаже российских товаров. Также он выразил жесткую позицию Москвы по необходимости дальнейшего развития интеграции и дальнейшего безвозмездного размещения военных объектов в Беларуси.