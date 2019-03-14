Visa и MasterCard накажут за Венесуэлу

США могут ввести санкции против международных платежных систем Visa и MasterCard за проведение операций в Венесуэле, пишет Reuters со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

«Цель этих санкций — продолжать лишать незаконный режим Мадуро доступа к средствам и возможности воровать у венесуэльцев», - рассказал собеседник агентства. Также могут быть заблокированы потенциальные транзакции приближенных главы государства и лояльных ему властных групп, включая военных.