Новые автобусные маршруты в Ясамальский жилой комплекс Фото
В рамках сотрудничества между Бакинским транспортным агентством и Государственным агентством жилищного строительства MİDA изменены маршруты ряда автобусов. Это позволит жильцам Ясамальского жилого комплекса более комфортно пользоваться общественнным транспортом.
Согласно изменениям, с 16 марта автобусы, курсирующие по маршрутам № 206 и 211 будут проезжать через территорию Ясамальского жилого комплекса.
Напомним, что для обустройства автомобильных дорог, пешеходных дорог и переходов на территории Ясамальского жилого комплекса MIDA пригласило специалистов Бакинского транспортного агентства. Ясамальский комплекс – первый опыт подобного сотрудничества между двумя госструктурами.
При подготовке проекта специалисты-транспортники учли интересы всех групп пешеходов, включая детей, пожилых людей и инвалидов. Кроме того, в нем предусмотрено свободное движение транспортных средств.
Впервые в Баку территория жилого комплекса была разделена на функциональные зоны. Предусмотрены тротуары для пешеходов, велодорожки, зеленые полосы, технические зоны и многое другое.
Еще одним достоинством проекта является то, что для личных автомобилей созданы специальные парковочные места, а все перекрестки здесь оборудуются пандусами для детских колясок и удобного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями.
Стоит добавить, что Бакинское транспортное агентство неоднократно выражало готовность к сотрудничеству в вопросе правильной организации транспорта при проектировании строительных объектов.