17:15

В рамках сотрудничества между Бакинским транспортным агентством и Государственным агентством жилищного строительства MİDA изменены маршруты ряда автобусов. Это позволит жильцам Ясамальского жилого комплекса более комфортно пользоваться общественнным транспортом. Согласно изменениям, с 16 марта автобусы, курсирующие по маршрутам № 206 и 211 будут проезжать через территорию Ясамальского жилого комплекса.

Напомним, что для обустройства автомобильных дорог, пешеходных дорог и переходов на территории Ясамальского жилого комплекса MIDA пригласило специалистов Бакинского транспортного агентства. Ясамальский комплекс – первый опыт подобного сотрудничества между двумя госструктурами. При подготовке проекта специалисты-транспортники учли интересы всех групп пешеходов, включая детей, пожилых людей и инвалидов. Кроме того, в нем предусмотрено свободное движение транспортных средств.