Сразу после публикации haqqin.az: арестован убийца Лалы Садайзаде

18-летний автохулиган, который на пешеходном переходе насмерть сбил 28-летнюю Лалу Садайзаде был взят под стражу в зале суда, сообщает собственный корреспондент haqqin.az .

14 марта в Сабаильском районном суде прошло подготовительное заседание по уголовному делу Сабира Талыблы, который виновен в гибели врача-кардиолога Лалы Садайзаде. Председательствовал на процессе судья Азер Тагиев.

На заседании адвокат потерпевшей стороны Эльчин Садыгов заявил, что есть много оснований для назначения в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста и попросил суд арестовать Сабира Талыблы.

Суд удовлетворил это ходатайство, и Сабир Талыблы был арестован в зале суда.

Напомним, что мать погибшей Лалы – Гюльсум Исмаилова обращалась в haqqin.az с жалобой на то, что с момента гибели ее дочери прошло два месяца, а виновник ее смерти все еще разгуливает на свободе. Мать погибшей женщины говорила, что следствие ведется неправильно и пытается вывести из-под ответственности молодого автохулигана.

Сейчас мать погибшей Лалы Садайзаде говорит, что суд принял справедливое решение, которым она удовлетворена.

«Да, это решение суда не вернет мне дочь. Но мое сердце не выдерживало того, что ее убийца разгуливает на свободе. Я верю в то, что и приговор суда будет справедливым», - говорит Гюльсум Исмаилова.

Напомним, молодой врач Лала Садайзаде 18 января этого года, возвращаясь с работы, переходила дорогу, когда ее на пешеходном переходе на огромной скорости сбил автомобиль Mazda, которым управлял 18-летний Сабир Талыблы. Женщина скончалась на месте ДТП.