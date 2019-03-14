В Алжире не стихают массовые акции протеста

Как сообщают информационные порталы TSA и Alg24, в столице многотысячные толпы заполнили центральные районы, где с 22 февраля не раз организовывались митинги против деятельности главы государства, правительства и правящей партии "Фронт национального освобождения" - на площадях Мориса Одэна и 1 Мая, перед Главным почтамтом, на улице Дидуша Мурада и бульваре Мухаммеда V.

Массовые манифестации проходят в городах Алжира - их участники выражают протест против объявленного в минувший понедельник решения президента Абдельазиза Бутефлики перенести выборы главы государства, передает ТАСС.

На массовые акции 15 марта - четвертую пятницу подряд - многие горожане приходят завернутыми в национальный флаг, скандируют патриотические лозунги, поют песни о любви к родине. Среди манифестантов много молодежи, в том числе учащихся вузов и лицеев. К ним примкнули университетские преподаватели, адвокаты, активисты профсоюзных объединений, некоторые группы сотрудников крупнейшей энергетической компании Алжира Sonatrach.

Если в минувшие недели люди протестовали против желания действующего 82-летнего президента идти на выборы и получить пятый мандат, то теперь они обвиняют власть в намерении обмануть народ и продлить срок пребывания Бутефлики на неопределенный срок. "Мы хотели выборы без Бутефлики, а получили Бутефлику без выборов", - пишут в социальных сетях.

По информации TSA, для участия в манифестациях в столицу из провинций на автобусах приезжают сторонники оппозиции и гражданские активисты. К месту проведения акций стянуты усиленные подразделения силовых структур, с помощью спецтехники тщательно охраняется президентский дворец "Эль Мурадия", здания правительства, Конституционного совета и других государственных учреждений. В небе над столицей барражируют полицейские вертолеты.

"Ты продлил свой мандат, мы продолжаем нашу борьбу! Бунтовать - значит жить! Улицу не заткнуть! Бутефлика, уходи! Бедуи, уходи! Борьба продолжится, пока не падет режим!", - скандируют манифестанты, число которых с каждым часом увеличивается.