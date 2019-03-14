Киев обвинил Москву в подготовке морского наступления

Произошедший в ноябре инцидент в Керченском проливе станет предпосылкой для нападения на Украину с моря, заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, передает РИА Новости.

По версии киевских властей, российские пограничники арестовали украинских моряков "неслучайно".

"Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины относительно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и с Россией нужно вести переговоры с позиции силы", - цитирует Макеева ТСН.

Политик предположил, что российские действия в Керченском проливе и Азовском море станут шагом для наступления на Украину.