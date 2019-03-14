В Сирии погиб турецкий военнослужащий

В зоне проведения операции «Щит Евфрата» погиб военнослужащий ВС Турции. Об этом сообщили в Департаменте по связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции. В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего, ВС Турции и турецкому народу, предает Anadolu.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» прошла на севере Сирии с 24 августа 2016 года по 29 марта 2017 при поддержке ВС Турции.

Участие турецкой армии в операции было основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции.