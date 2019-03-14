США, Франция, Германия и Британия отказались восстанавливать Сирию

США, Франция, ФРГ и Великобритания не будут оказывать помощь в восстановлении Сирии, пока там не начнется настоящее политическое урегулирование, говорится в совместном заявлении стран в связи с восьмой годовщиной конфликта в арабской республике, передает РИА Новости.

"Мы ясно заявляем, что мы не будем рассматривать вопрос о предоставлении или поддержке какой-либо помощи в целях восстановления Сирии до тех пор, пока не будет начат необратимый и заслуживающий доверия, предметный и подлинный политический процесс", - говорится в заявлении.

"Мы будем продолжать добиваться привлечения к ответственности за преступления, совершенные в ходе сирийского конфликта с тем, чтобы добиться справедливости и примирения для сирийского народа", - отмечается в документе.