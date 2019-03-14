Иран будет контролировать главный коммерческий порт в Сирии

По данным издания, речь идет о передаче контейнерного порта под руководство менеджеров из Исламской Республики с 1 октября этого года, когда истекает срок действия договора об аренде, заключенного с нынешней управляющей компанией. Это поможет Тегерану обеспечить безопасность транзитного маршрута из Ирана к Средиземному морю через Ирак и Сирию.

На территории порта 23 склада. До начала военных действий в Сирии через него проходило около 3 млн тонн грузов ежегодно, сообщает ТАСС. Сейчас портом, который принадлежит сирийскому государству и с 2015 года находится под санкциями США, управляет совместное предприятие, созданное сирийской инвесткомпанией Souria Holding и французской транспортной компанией CMA CGM.