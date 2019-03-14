Минэкологии предупреждает: ожидается похолодание

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с ожидаемыми нестабильными погодными условиями в Азербайджане.

Согласно информации, с вечера 17 марта и по вторую половину дня 19 марта в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра достигнет 15-18 м/с, временами 20-25 м/с. 18 марта в некоторых местах полуострова скорость ветра усилится до 28 м/с. Ожидаются дожди. Осадки прекратятся вечером 20 марта. Температура воздуха опустится на 4-7 градусов.

В регионах Азербайджана, начиная с западных, с 17 марта и до вечера 20 марта временами ожидаются дожди, в горных и некоторых предгорных районах - мокрый снег и снег. Местами осадки примут интенсивный характер. 17-19 марта скорость западного ветра составит 15-20 м/с, в некоторых районах усилится до 23-28 м/с. Температура воздуха снизится на 5-8 градусов. В реках может повыситься уровень воды.