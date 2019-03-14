Форс-мажор сорвал переговоры Чавушоглу и Лаврова

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Турцию, планировавшийся на 18 марта, перенесен на более поздний срок, заявил представитель МИД Турции, передает РИА Новости.

Отметим, что ранее поездка Лаврова в Турцию уже переносилась с 13 на 18 марта из-за изменений в рабочем графике главы российского МИД.

По словам представителя турецкого внешнеполитического ведомства, дата визита Лаврова в Турцию в настоящее время неизвестна. Он также не уточнил причину переноса поездки.

Позднее МИД РФ подтвердил данную информацию, объяснив перенос визита Лаврова «форс-мажорными обстоятельствами» в рабочем графике главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.