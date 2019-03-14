В Грузии военная полиция минобороны страны задержала двух военнослужащих, подозреваемых в избиении солдата-азербайджанца, говорится в сообщении на официальном сайте грузинского военного ведомства.

"Задержание осуществлено на основании решения судьи Тбилисского городского суда. ...Обвиняемым будет предъявлено обвинение, затем Тбилисский городской суд обсудит вопрос о применении меры пресечения", - говорится в сообщении минобороны Грузии.

Накануне Sputnik Грузия сообщал, что военная полиция минобороны Грузии выявила вероятную виновность двух срочников в расправе над новобранцем Кязимом Гахрамановым в Национальном учебном центре Крцаниси и вымогательстве денег. Свидетелем инцидента, по данным телекомпании Rustavi2, был сержант, однако он не стал разнимать военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Вымогательство" и "Нарушение правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности" (лишение свободы от двух до четырех лет).