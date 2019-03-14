«Новозеландский Брейвик» перед атакой пел песню в честь Радована Караджича

Австралийца Брентона Тарранта, который сегодня убил 49 мусульман в новозеландском городе Крайстчерч, вдохновляли радикальные националисты вроде Андерса Брейвика. Его интерес также вызывали сербские политики, приговоренные трибуналом по бывшей Югославии за военные преступления, пишет Росбалт со ссылкой на издание The Balkan Insight.

Судя по трансляции, которую убийца вел в соцсети, перед самой атакой Таррант спел песню, посвященную лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Винтовку же и магазины он расписал фамилиями полководцев, проводивших битвы против мусульман, включая русского адмирала Дмитрия Сенявина.

Отметим, что в результате двух атак на мечети в Крайстчерче погибли 49 человек. Около 50 пострадали. Террориста и двоих его сообщников задержали. Тарранту уже предъявлены обвинения, завтра он предстанет перед судом.