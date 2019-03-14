Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России

Евросоюз, США и Канада ввели антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года.

Согласно информации, в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд говорится, что "в координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", передает ТАСС.