Евросоюз, США и Канада ввели санкции против России
Евросоюз, США и Канада ввели антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе, произошедшим в ноябре 2018 года.
Согласно информации, в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд говорится, что "в координации с Европейским союзом и Соединенными Штатами Канада объявляет о новых санкциях в ответ на агрессивные действия России в Черном море и Керченском проливе, а также в связи с аннексией Крыма", передает ТАСС.
Рестрикции касаются 114 физических лиц и 15 предприятий. В частности, Оттава ввела санкции против Игоря Сечина, Андрея Костина, Игоря Ротенберга, Владимира Устинова, Виктора Золотова.
В список американского минфина были добавлены шесть физических лиц и восемь компаний, в частности, введены санкции против заместителя главы Погранслужбы РФ Геннадия Медведева. Также под санкции США попали компании «Океанприбор», Зеленодольский судовой завод им. Горького, Ярославский судостроительный завод, «Консул-Строй» и ряд крымских предприятий.
Евросоюз же ввел санкции в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.