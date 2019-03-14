В Азербайджане арестовали судью

В Азербайджане арестованы должностные лица, обвиняемые в получении взятки. Об этом haqqin.az сообщили в правоохранительных органах.

Согласно информации, в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре были направлены материалы в отношении судьи Загатальского районного суда Арифа Исмаилова, полномочия которого были прекращены за грубое нарушение требований законодательства и создание условий для коррупции.

В ходе следствия выяснилось требование взятки Арифом Исмаиловым и его консультантом Шахидом Аллахвердиевым. В связи с этим Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении А.Исмаилова выдвинуто обвинение по статье 311.1 (получение взятки), в отношении же Ш.Аллахвердиева - по статьям 32.4, 312.1 (дача взятки, то есть предложение, заверение или передача должностному лицу прямо или косвенно, лично или через посредника).

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности виновных.