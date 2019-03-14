«Нефтчи» потерял очки, а «Карабах» выиграл Опять равенство; видео

Отдел спорта

Сегодня состоялись матчи 21-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги, по итогам которых завершился третий круг чемпионата.

Лидер чемпионата «Нефтчи» на родной «Бакселл Арене» не смог переиграть «Габалу» - 1:1. На гол Мамаду Мбоджа на 56-й минуте гости ответили мячом Стивена Монроза на 72-й минуте.

«Карабах», в свою очередь, одолел в выездном матче «Сабаил» - 2:1. В составе чемпиона отличились Дани Кинтана (34-я минута) и Ричард Алмейда (77-я, с пенальти). У «Сабаила» единственный гол на 42-й минуте забил Агабала Рамазанов.

Таким образом, «Нефтчи» и «Карабах» вновь сравнялись по очкам. У обоих клубов по 45 очков. У «Нефтчи» преимущество благодаря очным встречам.

Также сегодня состоялись матчи «Сабах» - «Сумгаит» (1:1) и «Зиря» - «Кешля» (2:0).

Турнирное положение после 21-го тура:

1. «Нефтчи» - 45 очков

2. «Карабах» - 45

3. «Сабаил» - 31

4. «Габала» - 29

5. «Сабах» - 22

6. «Зиря» - 22

7. «Кешля» - 19

8. «Сумгаит» - 17.

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