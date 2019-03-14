«Нефтчи» потерял очки, а «Карабах» выиграл Опять равенство; видео
Сегодня состоялись матчи 21-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги, по итогам которых завершился третий круг чемпионата.
Лидер чемпионата «Нефтчи» на родной «Бакселл Арене» не смог переиграть «Габалу» - 1:1. На гол Мамаду Мбоджа на 56-й минуте гости ответили мячом Стивена Монроза на 72-й минуте.
«Карабах», в свою очередь, одолел в выездном матче «Сабаил» - 2:1. В составе чемпиона отличились Дани Кинтана (34-я минута) и Ричард Алмейда (77-я, с пенальти). У «Сабаила» единственный гол на 42-й минуте забил Агабала Рамазанов.
Таким образом, «Нефтчи» и «Карабах» вновь сравнялись по очкам. У обоих клубов по 45 очков. У «Нефтчи» преимущество благодаря очным встречам.
Также сегодня состоялись матчи «Сабах» - «Сумгаит» (1:1) и «Зиря» - «Кешля» (2:0).
Турнирное положение после 21-го тура:
1. «Нефтчи» - 45 очков
2. «Карабах» - 45
3. «Сабаил» - 31
4. «Габала» - 29
5. «Сабах» - 22
6. «Зиря» - 22
7. «Кешля» - 19
8. «Сумгаит» - 17.