Российские военные попали в засаду боевиков в Сирии

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков, сообщает Русская служба BBC.

Как пишет издание, по словам родственника одного из офицеров, 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника.

Отмечается, что минобороны РФ официально об их гибели не сообщало.

Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Бурденко, чтобы сдать анализы ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали.