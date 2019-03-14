Российские военные попали в засаду боевиков в Сирии
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков, сообщает Русская служба BBC.
Как пишет издание, по словам родственника одного из офицеров, 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника.
Отмечается, что минобороны РФ официально об их гибели не сообщало.
Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Бурденко, чтобы сдать анализы ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали.
«Скоро месяц будет, как Каримов пропал без вести», — заявил собеседник BBC.
35-летний Каримов служил в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, постоянное место дислокации которой - село Екатеринославка Амурской области. Штатная должность - командир батальона. В командировку в Сирию майора отправили, поскольку он хорошо знал арабский язык и мог работать на месте переводчиком.
Последний раз Каримов звонил родственникам 22 февраля, после этого близкие от него новостей не получали. Через несколько дней родителям Каримова позвонили из минобороны, где им рассказали, что Сухроб вместе с несколькими офицерами перемещался на УАЗе, который попал в засаду боевиков.
Русской службе BBC неизвестны имена офицеров, которые находились в одной машине с Сухробом Каримовым, когда он попал в засаду. Издание направило запрос в российское минобороны с просьбой прокомментировать инцидент, случившийся в провинции Дейр-эз-Зор 22 февраля, однако ответа пока нет.