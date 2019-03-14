Саломе Зурабишвили выразила недовольство армянскими церквями в Абхазии

Накануне в рамках официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению состоялась ее встреча с католикосом всех армян Гарегином II, на которой была затронута тема армянских церквей в Абхазии, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу грузинского президента.

По информации пресс-службы, С.Зурабишвили призвала Гарегина II изменить решение о подчинении армянской церкви в Абхазии епархии Юга России Армянской апостольской церкви (ААЦ).

По словам грузинского президента, это решение воспринимается как нарушение территориальной целостности Грузии со стороны армянской церкви.