Саломе Зурабишвили выразила недовольство армянскими церквями в Абхазии
Накануне в рамках официального визита президента Грузии Саломе Зурабишвили в Армению состоялась ее встреча с католикосом всех армян Гарегином II, на которой была затронута тема армянских церквей в Абхазии, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу грузинского президента.
По информации пресс-службы, С.Зурабишвили призвала Гарегина II изменить решение о подчинении армянской церкви в Абхазии епархии Юга России Армянской апостольской церкви (ААЦ).
По словам грузинского президента, это решение воспринимается как нарушение территориальной целостности Грузии со стороны армянской церкви.
Президент Грузии «потребовала от католикоса своевременно изменить решение» с тем, чтобы армянские церкви в Абхазии вернулись в юрисдикцию армянской церкви в Грузии, «как это было исторически», либо непосредственно подчинялись Гарегину Второму.
С.Зурабишвили при этом передала аналогичную позицию Грузинской православной церкви.
В сообщении отмечается, что Гарегин II назвал решение о подчинении армянской церкви в Абхазии епархии Юга России временной мерой и заявил, что ААЦ признает, что Абхазия является канонической территорией Грузинской епархии ААЦ.
«Президент приветствовала это заявление и отметила, что временной мере необходимо найти согласованный выход», - говорится в сообщении.
Во время обсуждения данного вопроса с председателем Национального собрания Армении Араратом Мирзояном Саломе Зурабишвили назвала передачу армянских церквей в Абхазии под юрисдикцию армянской церкви в Южной России «очень большим нарушением территориальной целостности Грузии».