В видеоролике, опубликованном в Twitter Корпуса морской пехоты США, сообщается, что ACV может передвигаться по земле со скоростью до 96 км/ч, а на воде способна развивать скорость до семи узлов.

Американские военные утверждают, что такая техника обеспечивает значительно большую живучесть и мобильность, чем ее предшественники. В частности, ACV получила новую двигательную установку повышенной мощности.

Стоит отметить, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает покупку 56 боевых машин-амфибий на сумму 318 миллионов долларов.