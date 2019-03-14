США показали новую боевую машину-амфибию Видео
США сегодня показали новую боевую машину-амфибию ACV (Amphibious Combat Vehicle), пишет Лента.ру.
В видеоролике, опубликованном в Twitter Корпуса морской пехоты США, сообщается, что ACV может передвигаться по земле со скоростью до 96 км/ч, а на воде способна развивать скорость до семи узлов.
The new Amphibious Combat Vehicle is off the tracks. pic.twitter.com/7B9WrvLn2W— U.S. Marines (@USMC) 14 марта 2019 г.
Американские военные утверждают, что такая техника обеспечивает значительно большую живучесть и мобильность, чем ее предшественники. В частности, ACV получила новую двигательную установку повышенной мощности.
Стоит отметить, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предполагает покупку 56 боевых машин-амфибий на сумму 318 миллионов долларов.