Три смертницы подорвали себя среди беженцев в Сирии

В населенном пункте Эль-Багуз на востоке Сирии три смертницы привели в действие взрывные устройства в пункте сбора беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой со ссылкой на источники в "Силах демократической Сирии".

Согласно информации, теракт был совершен на пункте сбора мирных жителей, а также сдавшихся боевиков, покидающих Эль-Багуз по предоставленному СДС безопасному коридору.

По предварительным данным, в результате взрывов есть погибшие и раненые.