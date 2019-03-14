В Киеве граждане Армении убили сотрудника администрации Порошенко
На днях в Киеве произошло резонансное убийство. Главного консультанта администрации президента Украины Александра Бухтатого нашли мертвым на стройке, пишут украинские СМИ.
Окровавленное тело Бухтатого прохожие обнаружили рано утром 14 марта около недостроенной церкви на улице Багговутовской Шевченковского района.
Согласно информации, полиция успела задержать нападавших - это двое безработных граждан Армении, один из них признал свою вину.
Правоохранительными органами Украины возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой».
В сообщении прокуратуры Киева говорится, что «злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, вследствие чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой и убежали с места преступления».
Издание «Украина.ру» пишет, что задержанные граждане Армении приехали в Украину в конце прошлого года. Они нигде не работали и жили в хостеле неподалеку от автовокзала. Подозреваемых удалось вычислить по горячим следам: мужчин зафиксировали камеры видеонаблюдения, к тому же они расплачивались банковской картой Александра Бухтатого в продуктовом магазине и игровых автоматах.