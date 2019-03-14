В Киеве граждане Армении убили сотрудника администрации Порошенко

Согласно информации, полиция успела задержать нападавших - это двое безработных граждан Армении, один из них признал свою вину.

Правоохранительными органами Украины возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Разбой».

В сообщении прокуратуры Киева говорится, что «злоумышленники нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, вследствие чего мужчина упал на землю. После этого они завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской картой и убежали с места преступления».

Издание «Украина.ру» пишет, что задержанные граждане Армении приехали в Украину в конце прошлого года. Они нигде не работали и жили в хостеле неподалеку от автовокзала. Подозреваемых удалось вычислить по горячим следам: мужчин зафиксировали камеры видеонаблюдения, к тому же они расплачивались банковской картой Александра Бухтатого в продуктовом магазине и игровых автоматах.