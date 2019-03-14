«Азеришыг» обещает светлые праздничные дни

ОАО «Азеришыг» в дни праздника Новруз усилит меры по надежному энергоснабжению, говорится в сообщении ОАО.

С целью обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, а также в местах проведения мероприятий в дни праздника Новруз в Баку и регионах проведены организационные и технические мероприятия. С 19 по 27 марта будет организовано дежурство ответственных должностных лиц центрального аппарата ОАО «Азеришыг» и Управления регионального электроснабжения и продаж.

Приняты необходимые меры для предотвращения любых возможных аварийных ситуаций.

В сферах обслуживания и управления автотранспорта, находящихся в ведении Технической дирекции, будет введено дежурство и создан необходимый запас инвентаря.

В праздничные дни будут временно приостановлены работы по реконструкции и капитальные ремонтно-строительные работы, за исключением устранения последствий аварий в местах проведения мероприятий.