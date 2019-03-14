Рамиль Шейдаев забил в свой день рождения Третий гол подряд; Видео
Футболист сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев забил в третьем матче чемпионата России подряд.
На этот раз его команда – самарские «Крылья Советов» - играла в гостях с «Анжи». Рамиль, которому в пятницу исполнилось 23 года, вышел на замену на 63-й минуте и отличился на 88-й минуте, реализовав пенальти. «Крылья» выиграли со счетом 2:0.
Напомним, в двух предыдущих турах российской Премьер-лиги Шейдаев забивал московскому «Локомотиву» и красноярскому «Енисею».
После этой победы самарцы поднялись на 10-е место, имея 24 очка после 19 матчей.
Из Дагестана Рамиль Шейдаев отправится в Баку в расположение сборной Азербайджана, которая 16 марта начинает подготовку к отборочному матчу с Хорватией (21 марта, Загреб) и товарищеской игре с Литвой (25 марта, Баку).