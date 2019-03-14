Трампа разозлил визит республиканцев во время его ужина

Президент США Дональд Трамп был раздражен из-за неожиданного визита республиканцев, которые прервали его ужин, чтобы обсудить резолюцию о ЧП на границе с Мексикой накануне голосования в Сенате, передает «Газета.ру» со ссылкой на издание Politico.

Республиканцы Тед Круз, Линдси Грэм и Бен Сассе застали Трампа за ужином в столовой Белого дома. По словам источника, они настаивали на встрече с главой государства. Это была последняя попытка республиканцев выработать совместный с Трампом план по резолюции о ЧП до голосования, говорится в статье издания.

Неожиданная дискуссия оказалась не слишком плодотворной. По словам чиновника Белого дома Шахиры Найт, которая также присутствовала на встрече, неожиданный визит «вероятно, принес больше вреда, чем пользы», потому что сенаторы раздражали президента и расходились во взглядах, которые они представляли.

Тем не менее, 12 сенаторов от Республиканской партии присоединились к демократам в голосовании, чтобы отменить решение Трампа о введении режима ЧМ на границе с Мексикой. В итоге сенат принял резолюцию.

Сегодня же стало известно, что президент США подписал документ, которым наложил вето на резолюцию сената США об отмене в стране режима ЧП, сообщает Associated Press.