Россия пообещала Канаде и США ответ на новые санкции

МИД РФ пообещал дать практический ответ на новые санкции, которые ввели США и Канада в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится на сайте ведомства, пишут российские СМИ.

Отмечается, что в российском внешнеполитическом ведомстве не удивились очередной порции ограничительных мер, заявив, что Россия не будет действовать так, как удобно другим странам, несмотря на их ожидания.

Также МИД РФ упрекнул Канаду в желании «перещеголять» США в санкционной гонке и посоветовали премьер-министру страны Джастину Трюдо сосредоточиться на решении внутренних проблем.

Отметим, что в пятницу Канада ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний из-за инцидента в Керченском проливе. В этот же день о новых антироссийских санкциях объявили США и Евросоюз.