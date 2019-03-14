Грузинские грабители добрались до Гоа

По данным индийской полиции, задержанные тайком проникли в один из домов в деревне Сиолим в Северном Гоа, где похитили деньги и золотые украшения. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленников и автомобиль, на котором они скрылись.

Спустя некоторое время подозреваемых задержали в гостинице курортного поселка Арпора. Во время обыска номеров, где проживали граждане Грузии, были обнаружены украденные золотые украшения и деньги.

Полиция конфисковала арендованный автомобиль, на котором перемещалась четверка, семь сотовых телефонов и отдельно еще две сим-карты. В одном из номеров обвиняемых были обнаружены специальные инструменты: электрический шлифовальный станок, гидравлический резак, плоскогубцы, ножовки, молоток и кирка. В настоящее время злоумышленники находится в индийском изоляторе предварительного содержания.