В Милане отравили главную свидетельницу по делу Берлускони
Прокуратура Милана начала расследование по факту гибели марокканской модели Иман Фадил, которая считалась ключевой свидетельницей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, фигурантом которого был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет газета la Stampa.
Как пишет издание, в конце января 34-летняя женщина, бывавшая гостьей вечеров на вилле Берлускони в Аркоре, оказалась в больнице и целый месяц находилась в агонии, испытывая сильные боли. Ее органы постепенно перестали функционировать, и 1 марта Фадил скончалась.
Токсикологическая экспертиза показала, что Фадил скончалась от отравления «смесью радиоактивных веществ». Возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство».
Фадил считалась одной из ключевых свидетельниц стороны обвинения. Прокуратура дала разрешение на проведение вскрытия.
Напомним, Фадил была свидетелем обвинения в «деле Руби» (по имени его главной фигурантки марокканской танцовщицы Каримы эль-Маруго) о вечеринках на вилле Берлускони в Аркоре, в которых, кроме политика и его приближенных, якобы участвовали несовершеннолетние проститутки. Эти мероприятия стали известны в СМИ как «бунга-бунга», сам Берлускони называл их «элегантными ужинами». Процесс, начавшийся в апреле 2011 года, закончился летом 2014 года оправданием Берлускони, но вскоре бывшего премьера обвинили в подкупе свидетелей по предыдущему делу.