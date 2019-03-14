В Милане отравили главную свидетельницу по делу Берлускони

Прокуратура Милана начала расследование по факту гибели марокканской модели Иман Фадил, которая считалась ключевой свидетельницей по делу об использовании услуг несовершеннолетних проституток, фигурантом которого был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Об этом пишет газета la Stampa.

Как пишет издание, в конце января 34-летняя женщина, бывавшая гостьей вечеров на вилле Берлускони в Аркоре, оказалась в больнице и целый месяц находилась в агонии, испытывая сильные боли. Ее органы постепенно перестали функционировать, и 1 марта Фадил скончалась.