Чавушоглу срочно едет в Новую Зеландию

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и вице-президент Фуад Октай отправятся в Новую Зеландию. Эту новость под грифом "Срочно" распространили турецкие СМИ вечером в пятницу, пишет информационно-новостной портал RusTurkey.com.

Внеплановая поездка связана с массовым убийством мусульман в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Ранее турецкие СМИ писали, что среди пострадавших в Крайстчерче есть и граждане Турции.

Напомним, в новозеландском городе Крайстчерч после пятничной молитвы вооруженные люди ворвались в мечети Аль-Нур и Линвуд, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. В результате нападения погибли 49 человек, десятки получили ранения различной степени тяжести. Полиция задержала четырех человек, подозреваемых в жестоком убийстве.