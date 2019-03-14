Президент Венесуэлы обвинил США в «теракте» на электросетях

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вновь нашел в США «организаторов» массового отключения электричества, из-за которого почти вся страна погрузилась во тьму на несколько дней.

По его словам, именно с территории США проводилась атака на крупнейшую в стране ГЭС «Эль-Гури», ее якобы вывели из строя по указу советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Мадуро отметил, что злоумышленники действовали двумя группами из городов Хьюстон и Чикаго и предприняли «самую крупную кибератаку в истории планеты Земля».

«Народ лишили всех услуг в ходе атаки, которой прямо руководило правительство США из городов Хьюстон (штат Техас) и Чикаго (штат Иллинойс)», — выступление Мадуро транслировалось в Periscope.

Произошедшее президент Венесуэлы квалифицировал как террористический акт против народа Венесуэлы со стороны правительства Дональда Трампа.

Напомним, энергетический коллапс в Венесуэле произошел 7 марта из-за аварии на ГЭС «Эль-Гури», обеспечивающей электроэнергией 80% территории страны. Власти объявили инцидент диверсией и «энергетической войной против Венесуэлы».