Экс-премьер Новой Зеландии в интервью haqqin.az: “Такие теракты не бросят тень на нашу демократию»

Бывший премьер министр Новой Зеландии Дженнифер Мэри Шипли, которая находится в Баку с целью участия в VII Глобальном форуме, прокомментировала haqqin.az вчерашний террористический акт в мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид новозеландского города Крайстчерч, в котором погибли 49 человек.

По словам Шипли, произошедшее не приведет к обострению ситуации в Новой Зеландии: "Мусульмане, как и представители других религиозных конфессий, являются полноценными гражданами нашей страны. У нас демократическое общество, и подобные инциденты не могут бросить тень на нашу демократию".

"Власти Новой Зеландии проведут тщательное расследование произошедшего. Виновные в этом беспрецедентном акте жестокости будут наказаны по всей строгости закона.

Посредством вашего сайта хочу выразить соболезнования близким и родственникам погибших. Это очень нелицеприятный факт для нашей проживающей в спокойствии и благополучии страны", - заявила экс-премьер Новой Зеландии.